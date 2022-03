Cidades Marcos Pontes deixará governo e diz que indicará substituto na Ciência Devido à legislação eleitoral, ministros que serão candidatos devem deixar os cargos até o dia 1º de abril

O ministro Marcos Pontes (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações) confirmou nesta terça-feira (1º) que deixará o ministério e indicará o substituto para assumir a pasta. "A lista [com as sugestões de substitutos] está com o presidente [Jair Bolsonaro]", afirmou. Ele vai se candidatar à Câmara dos Deputados pelo PL (mesmo partido do presidente Bolsonaro) por Sã...