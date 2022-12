Um homem de 22 anos foi indiciado nesta quarta-feira (21), suspeito de estuprar uma criança de sete anos, em Goiânia. Ele é marido da babá da criança, e segundo a Polícia Civil, o crime foi descoberto porque a criança chorou, ficou nervosa e passou mal ao ser levada para a casa da cuidadora.

De acordo com Wesley Silva, delegado à frente do caso, o homem, que não teve a identidade divulgada, vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Ele segue preso preventivamente. O delegado informou ainda que o caso segue em segredo de Justiça.

Por não ter tido o nome divulgado, o Popular não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a publicação desta matéria.

Entenda o caso

No último dia 13, um homem de 22 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de sete anos. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) realizou a prisão após a menina ter uma crise nervosa ao ser levada para a casa da babá.

Preocupada com a filha, a mãe a levou para o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Amendoeiras, e, após conseguir acalmar a menina, a criança se sentiu segura para relatar o que vinha sofrendo.

A criança disse que, desde o início dos jogos da Copa do Mundo deste ano, o marido da babá “mexia com ela”. A menina relatou que o homem tocava em suas partes íntimas e também que ele a fazia tocar nas partes íntimas dele. Foi então que a PM-GO foi acionada e se deslocou até a casa do suspeito, que foi preso em flagrante e não esboçou nenhuma reação.

Ao ser preso, o homem disse que era a criança que se aproveitava dele e relatou que a situação de abuso sexual ocorreu por várias vezes. Ao Popular, os policiais disseram que o homem agiu com sarcasmo durante o flagrante. Ele já possui passagens pela polícia por furto e roubo.

