Um homem de 22 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de sete anos. A mulher do investigado era babá da menina. A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) realizou a prisão nesta terça-feira (13) após a menina ter uma crise nervosa, com muito choro e vômito antes de ser deixada na casa da mulher no início da manhã. Então, foi levada pela mãe para atendimento médico, onde conseguiu contar sobre os abusos.

De acordo com os policiais, quando a mãe foi deixar a criança na casa da babá, no Setor Urias Magalhães, a menina teve início de uma Síndrome do Pânico, que é caracterizado por uma forte sensação de medo e que acompanha sintomas físicos, conforme aconteceu com a criança.

Preocupada com a filha, a mãe a levou para o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Amendoeiras, no Parque das Amendoeiras e, após conseguir acalmar a menina, a criança se sentiu segura para relatar o que vinha sofrendo.

A criança disse que, desde o início dos jogos da Copa do Mundo deste ano, o marido da babá “mexia com ela”. A menina relatou que o homem tocava em suas partes íntimas e também que o homem a fazia tocar nas partes íntimas dele. Então, a PM-GO foi acionada e se deslocou até a casa do suspeito, que foi preso em flagrante e não esboçou nenhuma reação.

Ao chegar no local, o homem disse que era a criança que se aproveitava dele e relatou que a situação de abuso sexual ocorreu por várias vezes. Ao POPULAR, os policiais disseram que o homem agiu com sarcasmo durante todo o momento. O homem já possui passagem policial por furto e roubo.

O autor e a criança foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente.

Como o nome do homem não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa.