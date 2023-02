O suspeito de estuprar uma bebê de 1 ano e 8 meses, juntamente com a esposa e babá da criança, morreu no início da tarde desta quinta-feira (23), após confronto com a Polícia Militar (PM). A informação foi confirmada pela comandante do Batalhão Maria da Penha, major Marinéia Bittencourt.

De acordo com a comandante, a mãe da bebê, que tinha para si e para a criança, uma medida protetiva contra o suspeito, ligou para o Batalhão Maria da Penha informando que o suspeito estava descumprindo a medida.

“Ela relatou que ele estava passando na rua em que a família mora, e também mandando mensagens no celular dela a ameaçando de morte”, afirmou a major.

Na sequência, a mãe da bebê informou à polícia um possível endereço em que o suspeito poderia estar. “Ao se deslocar, a equipe da PM já chamou outra equipe para apoiar a operação, já que o suspeito também tinha passagem por porte ilegal de arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local em que ele estava, no setor Campinas, houve troca de tiros e ele acabou morrendo”, detalhou Bittencourt.

A major detalhou ainda que o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o suspeito não resistiu aos ferimentos.

Crimes

Segundo informou a PM, além de outra passagem pelo crime de estupro de vulnerável, o suspeito já tinha passagens pelos crimes de ameaça, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva e posse de arma de fogo.

Relembre o caso

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante, na noite de 30 de dezembro, suspeito de estuprar uma bebê de apenas 1 ano e 8 meses de idade, em Goiânia. O suspeito teria cometido o ato após sua companheira, babá da vítima e que também foi presa suspeita de participar do crime, levar a criança para a casa deles sem a autorização da mãe. Um laudo apontou que a vítima teve lesões nas partes íntimas provocadas por “atos libidinosos”.

Ao POPULAR, a mãe da bebê contou que a suspeita cuidava de sua filha há cerca de um ano e meio. No último dia 29 de dezembro, ela pediu para a babá tomar conta da menina, uma vez que precisava ir ao hospital com o marido visitar a mãe de criação dele, que estava em coma.

