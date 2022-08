Cidades Marido de vereadora é preso suspeito de embriagar e estuprar jovem no interior de Goiás Laudo constatou que a menina de 22 anos foi abusada sexualmente com emprego de violência física

O marido de uma vereadora da cidade de Santa Isabel, no interior de Goiás, foi preso nesta segunda-feira (22) suspeito de dopar e estuprar uma jovem de 22 anos. A vítima é uma prima distante da parlamentar. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a jovem estava passando o final de semana do Dia dos Pais na cidade e saiu acompanhada do rap...