O marido de uma mulher, de 28 anos, que teria cortado os pulsos para pedir ajuda em um hospital, foi solto horas depois de ser preso, em Goiânia. Ariston Alves Meira Filho, de 56 anos, tinha sido preso em flagrante após tentar, inclusive, levar a mulher embora à força do hospital. Ele foi solto após uma audiência de custódia, nesta quarta-feira (4), que decretou medidas protetivas para a vítima (veja quais abaixo).

A prisão do suspeito foi na terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar, a mulher relatou que cortou os próprios pulsos para ser levada ao hospital e conseguir denunciar que sofria violência doméstica. À equipe médica, ela teria contato que era agredida, estava em cárcere privado e sem contato com a família. Em seguida, os profissionais chamaram a PM.

O g1 pediu um posicionamento para uma advogada que faz a defesa do homem, por ligação e mensagens por volta de 19h desta quarta-feira, e aguarda retorno desde a última atualização. Conforme a mulher, ele foi solto por volta de 17h desta quarta-feira.

Leia também:

- Mulher corta os pulsos para ser socorrida e denunciar violência doméstica; marido é preso

- Jovem leva facada após tentar separar briga entre marido e mulher, em Goiânia

- Homem é baleado por policiais militares após jogar pedras contra viatura; vídeo

Medidas protetivas

Durante a audiência de custódia, o juiz Danilo Farias Batista Cordeiro concedeu liberdade provisória a Ariston dizendo que não vislumbrou motivos para a “segregação cautelar, bastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

Após decretar a soltura do suspeito, o magistrado decretou que ele cumpra, em liberdade, as seguintes medidas:

Ele está proibido de se aproximar da vítima, dos familiares dela e de testemunhas, fixando o limite mínimo de distância de 300 metros;

Ele está proibido de fazer contato com a ofendida, com os familiares dela ou com testemunhas por qualquer meio de comunicação, devendo deixar a casa onde os dois viviam imediatamente.

Atendimento em hospital

Durante o atendimento, a mulher teria contato a um dos enfermeiros que já estava cansada de sofrer durante os 10 meses que estava ao lado de Ariston, por isso, teria tomado a atitude de cortar os pulsos, para que ele a levasse ao hospital ou a deixasse morrer.

“Momento em que Ariston ficou na parte de fora, ela pediu socorro ao enfermeiro e a equipe médica alegando que estava em cárcere privado e sofrendo violência. E que o único meio que arrumou foi cortar o pulso para conseguir socorro médico e pedir ajuda, pois já não aguentava mais a situação”, descreve a ocorrência da PM.

Prisão

Os funcionários do hospital contaram à PM que não deram alta de imediato para a mulher para que desse tempo de os policiais chegarem à unidade de saúde. Ao perceber que o atendimento da esposa estava demorando, o homem invadiu a emergência e tentou sair com a mulher do local.

“A retirou do leito, arrancando o soro dela e saindo sem autorização. A atendente do estacionamento o barrou para poder atrasá-lo. Ele ameaçou jogar o carro sobre a cancela, momento em que a viatura chegou ao local”, descreve a polícia.

Após a prisão, o homem foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (veja vídeo acima). Já a mulher permaneceu no hospital para receber cuidados.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O g1 tentou contato com a corporação, por ligação e mensagens por volta de 19h desta quarta-feira, para saber informações sobre a investigação, mas foi informado de que só será possível obter mais informações durante o expediente do dia seguinte.