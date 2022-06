Cidades Marinha envia equipe para apoiar buscas pelos desaparecidos no lago Serra da Mesa Inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do incidente

Uma equipe da Capitania Fluvial de Brasília foi enviada para apoiar as buscas pelo Policial Natair Melo e o bombeiro aposentado Francisco Roque, que desapareceram após naufrágio no Lago Serra da Mesa, na zona rural de Santa Rita do Novo Destino, no norte goiano. A informação é da Marinha do Brasil. O incidente ocorreu na noite da última sexta-feira (23), quando ...