Cidades Massa de ar polar perde força e temperaturas voltam a subir em Goiás Com tempo frio e seco, goianos precisam redobrar cuidados com a pele e se hidratar

No início desta semana, os goianos começam a se despedir do frio. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) informa, neste domingo (22), que a massa de ar polar está perdendo “intensidade” e que será mais comum perceber o famoso “efeito cebola”. A previsão do tempo para segunda-feira (23) é que o estado terá máximas de 32º...