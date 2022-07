A semana começa com altas temperaturas em Goiânia e o clima estável deve se manter nos próximos dias. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a temperatura máxima pode chegar aos 32°C nesta segunda-feira (25).

De acordo com a Cimehgo, a massa de ar seco é a causa das temperatutas elevadas na capital nos últimos dias. O clima, que vai continuar estável, também esbanja o sol quente ao longo do dia, além da umidade relativa do ar que varia entre 20% a 75%.

No período da tarde, a previsão é que a umidade relativa do ar sofra uma queda, mas em algumas regiões do estado o indíce estará abaixo de 20%, caracterizando estado de alerta.

Em Goiás, a massa de ar seco mantém o céu claro e tempo estável durante a semana. Os goianos podem esperar temperaturas amenas pela manhã e em elevação ao longo do dia.

A Cimehgo enfatiza que os destaques da previsão para o estado são a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e máxima, como também a queda no índice da umidade relativa do ar no período da tarde.

