Cidades Matagal esconde Cemitério Parque, em Goiânia Espaço teve muro retirado para construção de nova proteção, mas obra foi paralisada. Lixo, entulho e insegurança incomodam visitantes e moradores da vizinhança

A visita ao Cemitério Parque, situado no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, tem como um dos grandes problemas o matagal. A situação dificulta a localização de túmulos e aumenta a insegurança na região. Administrada pela Prefeitura, a área sofre com acúmulo de lixo. A reforma do muro, iniciada há quase dois anos, segue incompleta, expondo túmulos em área residencial. ...