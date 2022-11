O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi marcado por certa tranquilidade por parte dos estudantes que fizeram a prova em Goiânia. A maioria considerou a prova de Matemática e suas Tecnologias a parte mais fácil deste domingo (20), segundo e último dia do exame.

Para a estudante Letícia Lara, a prova de redação, realizada na semana passada, foi mais difícil do que as questões deste domingo. “Eu estava estudando outros temas, por isso acho que não me saí muito bem. Fiquei bem chateada. Já na prova de hoje achei as questões de matemática mais fáceis”, revela a jovem.

Embora esteja no segundo ano do ensino médio, Emmanuel Araujo Dutra, que realizou a prova deste domingo como treineiro, também achou a prova deste domingo mais fácil. “Achei a prova bem tranquila, especialmente matemática, pois caiu muita coisa que estudei. Uma das questões que me chamou a atenção foi o tipo de tratamento utilizado para combater a covid”, relata o estudante.

Nem mesmo para Kellen Camilly Souza Aguiar, que terminou o ensino médio no ano passado, o segundo dia de provas surpreendeu. “Gostei das questões, acho que me saí bem e estou com boas expectativas, mas se não der certo, tentarei no ano que vem novamente”, diz otimista a futura psicóloga.

Leia também:

- Água da aprovação, oração e caneta grátis: estudantes recebem apoio antes do Enem em Goiânia

- Gêmeas fazem Enem juntas para realizar sonho de cursar psicologia: ‘Queremos ajudar pessoas’

- Enem 2022: mais de 135 mil estudantes são esperados no segundo dia de provas em Goiás