O governo de Goiás abriu nesta sexta-feira (19) as solicitações para a matrícula de alunos novatos nas escolas e colégios de ensino fundamental ou médio da rede estadual da educação, em 2022. As matrículas deverão ser solicitadas pelo site até o dia 7 de dezembro.

No ato da solicitação o aluno deve informar 3 instituições de ensino de seu interesse. Caso não haja vaga em nenhuma delas, o pedido será transferido para uma quarta unidade, preferencialmente mais próxima da primeira opção da escola informada.

Concluída a solicitação, o aluno deverá ficar atento para fazer a confirmação de seu interesse pela vaga, entre os dias 15 e 22 de dezembro. Em seguida, ele deve procurar pessoalmente a unidade escolar indicada pela Seduc Goiás para fazer a efetivação da matrícula. Nesse momento é necessário levar documentos pessoais (carteira de identidade, certidão de nascimento ou CPF), histórico escolar e comprovante de endereço atualizado.

Para os veteranos, a renovação de matrículas ou a solicitação de transferência para outra unidade de ensino deverá ser feita no período de 19 de novembro a 07 de dezembro de 2021. A renovação deverá ser confirmada por meio do termo de renovação assinado pelos pais e/ou responsáveis.

Caso o aluno não tenha interesse em permanecer na mesma instituição, ele deverá pedir a transferência por interesse próprio (TIP). Nesse processo, não haverá reserva de vagas na unidade de preferência, devendo o estudante indicar três opções nas quais deseja concorrer a uma vaga.

Tempo integral

Segundo a Seduc as vagas para as escolas de tempo integral, os pais e/ou responsáveis pelos alunos deverão procurar pessoalmente a unidade de seu interesse e fazer a solicitação da vaga até o dia 08 de dezembro.

Em 2022, a rede estadual da educação passará a contar com 40 mil novas vagas nas escolas de tempo integral. Elas serão distribuídas entre 269 unidades em todo o Estado.