Cidades Maurício Sampaio sofre nova derrota no caso Valério Luiz Empresário acusado de ser o mandante da morte de jornalista em 2012 perde liminar no STJ que poderia adiar novamente o júri

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou liminar para um novo recurso proposto pela defesa do empresário Maurício Borges Sampaio, de 63 anos, que, caso aceito, implicaria em um novo adiamento do julgamento dele e de mais quatro pessoas pela morte do jornalista Valério Luiz de Oliveira, aos 49 anos, no dia 5 de julho de 2012. É a segunda derrota do empresário na Jus...