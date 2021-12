Cidades Maurílio é transferido de hospital em Goiânia; estado continua grave O sertanejo foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia

O cantor Maurílio, da dupla com Luiza, foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG). Segundo boletim divulgado, nesta segunda-feira (20), a transferência aconteceu de forma segura e o sertanejo apresentava sinais vitais estáveis. O estado de saúde continua grave. De acordo com o comunicado, Maurilio foi submetido a uma tomografia do crânio, neste ...