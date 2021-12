Cidades Maurílio apresenta melhora clínica progressiva, diz boletim Sertanejo, de 28 anos, segue internado na UTI em estado grave

O cantor Maurílio, que forma dupla com Luiza, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital, no Jardim América, em Goiânia. Boletim divulgado no final da manhã desta sexta-feira (17) informa que o sertanejo apresenta melhora clínica progressiva, mas seu estado ainda é grave. De acordo com o boletim, na noite desta quinta-feira (16), Maurílio foi av...