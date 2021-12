Cidades Maurílio deve passar por novos exames nesta segunda-feira (27), conta amigo Segundo o boletim publicado neste domingo (26) o sertanejo sofreu um broncoespasmo

O cantor Maurílio, que forma dupla com Luiza, deve passar por novos exames nesta segunda-feira (27). A informação foi compartilhada pela esposa do sertanejo, Luana Ramos, em seus stories no Instagram. Ela seguiu pedindo orações pelo marido. Nas publicações, um amigo do casal contou que além dos exames, Maurílio pode ser submetido ainda nesta segunda a uma traque...