Um mecânico, de 24 anos, foi preso na quarta-feira (1º), em Goiânia, suspeito de usar o carro de um cliente para ir em um motel e atropelar duas pessoas em acidente. Segundo a Polícia Civil (PC), o dono do carro descobriu a situação após a funcionária do motel entrar em contato cobrando uma dívida.

A corporação divulgou a conversa entre o proprietário do veículo e a funcionária do motel, que conta que o mecânico deixou peças do veículo como garantia do pagamento e não voltou. O delegado responsável pelo caso, Daniel José de Oliveira, revela que o suspeito também deixou uma roda penhorada em um posto de combustível.

O investigador relata que o veículo foi deixado na oficina no dia 9 de janeiro e só foi recuperado no dia da prisão do mecânico. “Ele pegou muito dinheiro da vítima dizendo que estava colocando peças novas, mas, ao que tudo indica, o carro não tem nenhuma peça nova. Uma perícia será feita”, afirma Oliveira.

O delegado também revela que o suspeito viajou para Aragoiania e Trindade com o veículo, além de ter atropelado duas pessoas em uma moto em um desses passeios com o carro. A PC divulgou filmagens que mostram o acidente. Após a denúncia, o mecânico foi encontrado em casa e preso, em Goiânia.

“Ele foi preso por apropriação indébita com a majorante do emprego dele, mas passou por audiência de custódia e foi liberado. Divulgamos a imagem dele, pois acreditamos que pode haver mais vítimas. O dono da oficina deu a entender que outras pessoas já foram até o local reclamar do mecânico”, destaca.

O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para um posicionamento até a última atualização desta matéria.

