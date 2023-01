Matéria atualizada às 16h18 do dia 25/01.

O dono e mecânico de uma oficina do Setor Cidade Jardim, em Goiânia, morreu na tarde desta terça-feira (24), depois de ser atingido por um carro que caiu do elevador automotivo. José Matos Ribeiro, de 59 anos, estava trabalhando embaixo do veículo quando o acidente ocorreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, José Matos estava inconsciente quando foi socorrido pela equipe. Ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

À TV Anhanguera, o tenente dos bombeiros Rogério Mota Souza disse que ainda não se sabe o que provocou o acidente, mas acredita que o elevador não tenha suportado o peso do carro e tombou para o lado em que a vítima estava.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Leia também:

Jovem é filmado deitado no parapeito da sacada de prédio em Goiânia; vídeo

Adolescente fica ferido e égua morre após serem atingidos por raio em fazenda de Goiás; vídeo

Acidente entre caminhão e van escolar deixa feridos na BR-020, diz PRF; vídeo