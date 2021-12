O Jornal O Popular realiza a segunda edição do Webinar em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, o evento on-line acontecerá na próxima segunda-feira (13) às 19h. O tema desta edição Medicina de precisão: predição, prevenção, diagnóstico e tratamento personalizado discutirá as possibilidades da medicina moderna como: você sabia que é possível ler o seu mapa genético e com ele desenvolver todo um programa de cuidados com a saúde ao longo da vida?

É fundamental saber o que há de mais atual sobre o assunto e sair à frente na prevenção de doenças. Da mesma forma, conhecer o perfil genético de tumores tem auxiliado os médicos na indicação de tratamentos cada vez mais individualizados, atuando de forma precisa na busca da melhor recuperação possível dos pacientes. Cada vez mais, exames genéticos apontam caminhos para a prevenção de doenças como o câncer, cardiopatias, problemas neurológicos e até para o tratamento de transtornos psiquiátricos como a depressão. Conhecer o perfil genético de tumores malignos pode definir tratamentos individualizados, que tragam de forma mais precisa os resultados almejados.

A transmissão deste evento será ao vivo e gratuita pelo canal do Youtube do Jornal O Popular, os internautas podem interagir com perguntas pelo o chat. A mediação será de Handerson Pancieri, apresentador da TV Anhanguera e para enriquecer mais sobre este assunto teremos os seguintes convidados para este evento on-line:

Diogo de Brito Sales, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia.

Eliezer Silva, diretor-superintendente da Medicina Diagnóstica e Ambulatorial do Hospital Israelita Albert Einstein. Líder dos programas de Medicina de Precisão e Transformação Digital da organização.

Henrique de Paula, médico patologista e patologista clínico. Professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Coordenador Médico do Laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein em Goiânia.

Maria Cunha, hematologista com mestrado em genética e especialização em Hereditariedade do Câncer pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Tem pós-graduações em Aconselhamento Oncogenético e Oncologia de Precisão.

Informações sobre o evento:

Data: 13.12.21

Horário: 19h

Local: Canal do O Popular no Youtube

Apoio: Hospital Israelita Albert Einstein

Realização: O Popular