O microempreendedor Antônio da Silva Queiroz, morador de Santo Antônio de Goiás, na região metropolitana, fez um bolão que aos poucos envolveu grande parte dos moradores da cidade que tem mais de 6 mil habitantes. Já são mais de 285 apostadores que esperam vencer a Mega Sena da Virada que pode pagar até R$ 450 milhões.

Conhecido pelos moradores como Toninho, ele já tem tradição em fazer os jogos na loteria, ele contou que faz o bolão de fim de ano há 10 anos, mas o número de participantes era de 15 a 20 pessoas.

"Agora tomou uma proporção estrondosa, foi virando uma corrente rápido demais. Chegou à 285 pessoas participando do bolão. Cada uma pagou R$ 20 e deu 1.266 jogos" contou Toninho.

Para ajudar na organização, um grupo foi criado no WhatsApp e a medida que os participantes faziam o pagamento da aposta foram adicionados.

Repercussão de nível internacional:

Toninho contou também que recebeu ligações até de outras cidades aqui do Estado e até pessoas de outros países queriam participar. Moradores de Portugal, de Londres, na Inglaterra, e dos Estados Unidos, procuraram a lotérica para tentar uma vaga no bolão. Mas não teve jeito, para que pudesse registrar tudo sem tumultos, Toninho disse que foi na lotérica no sábado (24) e agora não tem mais jeito de realizar novas apostas.

"A Casa Lotérica tá uma coisa esquisita, todo mundo ligando lá pra saber meu telefone. Vieram pessoas de outra cidade e ficaram na porta da minha casa para participar, mas eu já tinha registrado e seria inconveniente fazer outro bolão" explica Toninho sobre a grande procura.

A divulgação do Bolão do Toninho começou pelo boca a boca, primeiro com os amigos mais próximos que já eram acostumados a jogar, e foi se espalhando pela cidade. Depois que TV Anhanguera mostrou o bolão, as ligações não pararam e o celular ficou cheio de pedidos para entrar no bolão mais famoso de Goiás.

O valor do bolão foi de R$ 20 por participante e em tom descontraído, quando perguntado se ano que vem como ele pretende organizar os jogos com a repercussão que teve, Toninho foi objetivo, espera ganhar já em 2022 e estar tranquilo.

"Eu espero que não seja preciso fazer mais nenhum bolão (brincou), que a gente ganhe esse. Mas eu sei que jogo é jogo e a possibilidade de ganhar é de 1 em 1 milhão segundo os matemáticos. Se for fazer mais vou estar mais preparado, me organizar" finalizou o apostador.

Mega da Virada

No bolão do Toninho não tem mais jeito de entrar, mas quem quiser tentar a sorte pode apostar até o próximo sábado (31) em qualquer agência lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou para quem é cliente da Caixa, pelo internet banking. O valor da aposta simples de 6 números custa R$ 4,50.

Ainda é possível apostar até 20 números, nesse caso o valor muda de acordo com o tamanho da aposta feita. Para a Mega da Virada existe uma cartela específica diferente da comum usada ao longo do ano.