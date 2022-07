A Mega Sena vai sortear neste sábado (02) o Concurso 2.497, que tem prêmio acumulado em R$ 43 milhões. O sorteio será às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, mas também será transmitido ao vivo pelo YouTube da Caixa.

O concurso da última quinta-feira (30) não teve ganhadores e, por isso, o prêmio foi acumulado para o sorteio deste sábado (02). As apostas podem ser feitas até as 19h, no horário de Brasília, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima com seis números custa apenas R$ 4,50, mas também é possível marcar até 15 números pagando o valor de R$ 22.522,50. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860.

