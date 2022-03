Nesta quarta-feira (16), a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio da Mega-Sena com o quinto maior prêmio da modalidade na história do concurso (Não considerando a Mega da Virada). Quem acertar as seis dezenas poderá receber um valor estimado em R$ 165 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Além da aposta mínima, de seis números, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números.

Ninguém acertou as seis dezenas no último sorteio realizado no último sábado (12). O prêmio, de mais de R$ 130 milhões, seria o quinto maior pago pelo concurso.

