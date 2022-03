A Mega-Sena vai sortear, neste sábado (12), o maior prêmio do ano até agora. Caso acerte as seis dezenas, o ganhador do concurso 2462 deve faturar o equivalente a R$ 130 milhões – fruto do acúmulo de 10 concursos.

O último concurso, 2461, não teve nenhum ganhador das seis dezenas. Por outro lado, 278 apostas acertaram cinco e ganharam mais de R$ 34 mil cada uma. Outras 17.238 acertaram quatro dezenas e levaram R$ 790. Os números sorteados foram: 08-11-16-21-32-37.

De acordo com a Caixa, o prêmio a ser sorteado hoje é o sexto maior da história da Mega-Sena em concursos regulares (excluindo a Mega da Virada). Para se ter uma noção, aquele que acertar as seis dezenas pode ter um rendimento de até R$ 650 mil no primeiro mês sobre o prêmio.

Vale destacar que no prêmio que é pago ao vencedor já está descontado o Imposto de Renda.

O sorteio vai acontecer às 20h de hoje, sábado.

Como apostar

As apostas na Mega-Sena podem ocorrer até às 19h de hoje – ou seja, uma hora antes do sorteio. É possível fazer a “fezinha” em casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo Loterias Caixa.

O volante com seis dezenas tem o valor de R$ 4,50.

Você ganha o grande prêmio se acertar os seis números sorteados, mas também ganha (valor menor) se acertar cinco ou quatro números. Já no sistema Surpresinha, o sistema escolhe os números da Mega-Sena por você.