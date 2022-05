A Caixa Econômica vai sortear, na noite desta quarta-feira (11), o prêmio da Mega-Sena estimado em R$ 27 milhões. Os interessados em tentar acertar as seis dezenas necessárias ainda podem apostar até às 19h, uma hora antes do sorteio.

O sorteio do prêmio será transmitido ao vivo pelas redes das Loteria Caixa e pelo YouTube.

Vale destacar que o prêmio não está acumulado, mas por se tratar de concurso com final zero, recebeu adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, de acordo com a regra dessa modalidade.

O sortudo que acertar as seis dezenas vai receber mais de R$ 157 mil por mês de rendimento sobre o prêmio.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

