Uma quadrilha especializada na confecção e no fornecimento de placas de veículos de forma irregular foi alvo de uma operação, na manhã desta sexta-feira (12), em Goiás e no Distrito Federal (DF). A operação réplica cumpre 26 mandados de busca e apreensão e seis ordens de prisão preventiva nos municípios goianos de Luziânia, Silvânia e Vianópolis, e em Brasília.

Os investigados seriam o elo entre os ladrões de motocicletas e carros e os responsáveis por clonar os automóveis. Segundo as Polícias Civis de Goiás e do Distrito Federal, as investigações apontaram que duas famílias atuavam na conexão, transporte de placas veiculares do SIA para Luziânia e vice-versa. De acordo com a corporação, na família do SIA, composta por pai, filho e nora, produziam placas para fornecimento em Luziânia e também no Distrito Federal.

Já o grupo de Luziânia, formado por tia e sobrinhos, também produzia placas, ainda que utilizasse empresas credenciadas junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e estabelecidas na cidade.

Outro suposto envolvido é funcionário público da prefeitura de Silvânia, e tinha o cargo de Superintendente de Trânsito da cidade. Ele seria o responsável pelo recebimento de placas irregulares e pelo fornecimento de matrizes alfanuméricas para a confecção de placas de motocicletas no padrão cinza.

Os detidos foram interrogados e encaminhados para à Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia.