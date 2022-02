Cidades Meia Ponte tem 5 pontos de atenção Defesa Civil monitora constantemente locais mais críticos. Solo encharcado dificulta absorção da água, diz especialista

Goiânia tem pelo menos cinco pontos de atenção no Rio Meia Ponte durante os dias de chuva forte. O principal problema é a inundação. Neste ano até locais que já haviam passado por ações mitigadoras, como no Crimeia Oeste, onde foi construída uma bacia de contenção, voltaram a sofrer com a elevação da água. No Conjunto Caiçara, por exemplo, o fim de semana teve alagamento...