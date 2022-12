Cidades Meia-tarifa do transporte coletivo chega a Trindade Município é o 4º da região metropolitana de Goiânia a receber o benefício em seis linhas com passagens a R$ 2,15

O morador do Setor Mariápolis, na região nordeste de Trindade, poderá pegar um ônibus do transporte coletivo metropolitano na Rua do Contorno e ir até a prefeitura da cidade ou ao Cineteatro Pai Eterno, na região central do município, pagando uma tarifa de R$ 2,15 a partir deste sábado (17). A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) vai implantar o ser...