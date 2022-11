O Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro passará a se chamar Memorial Iris Rezende e pretende reunir acervo extenso sobre a história do político goiano, com investimento aproximado de R$ 5 milhões, caso sancionado o projeto de lei apreciado em primeira votação nesta quinta-feira (24) na Câmara Municipal de Goiânia - proposta voltará a ser apresentada na terça-feira (29) para aprovação em segundo turno.

O espaço localizado no Jardim Goiás receberá doação de pertences do político, da própria família de Iris, e contará com fotos, textos e vídeos que contam esta trajetória, além de estrutura de teatro e cinema. O projeto de lei visa manter as exposições artísticas de outros segmentos e manter, inclusive, a história de Antônio Poteiro.

Clécio Alves (Republicanos), vice-presidente da Câmara de Goiânia e autor da proposta, afirma que a proporção idealizada para o Memorial é semelhante ao existente em Brasília, para homenagear o 21º presidente do Brasil, Juscelino Kubistchek de Oliveira. “É um memorial importante, pela grandeza também do Iris, que se confunde com Juscelino, na minha opinião, em termos de homem público, estadista, realizador de 62 anos de vida pública, que nunca teve uma mancha”, afirma. Iris faleceu em novembro de 2021, aos 87 anos, após passar mais de três meses internado por conta de um acidente vascular cerebral (AVC).

Leia também:

- Lei que muda nome da Avenida Castelo Branco para Agrovia Iris Rezende Machado é sancionada

- Após alta da UTI, Iris de Araújo inicia fisioterapia

- Missa com tema "1 Ano de Saudades" homenageia Iris Rezende

O vice-presidente explicou que enquanto relator do orçamento para o próximo ano, irá doar todo o recurso que tem de emendas impositivas, em torno de R$ 1,6 milhão. Além disso, a ideia é de que cada um dos demais vereadores destine R$ 100 mil, via emendas impositivas. O presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo (Patriota), por sua vez, destinará R$ 100 mil da emenda que possui e R$1 milhão de reais do duodécimo da Casa. De acordo com Clécio, caso falte recursos, o então eleito deputado estadual vai destinar também as emendas do novo cargo para a construção do Memorial.

“Eu assumo no ano que vem, se faltar dinheiro, eu tenho R$ 1,4 milhões de emendas impositivas, se precisar, vai ser destinado para que seja feito esse Memorial e que seja realmente um local onde as pessoas vão saber da história desse homem que todo mundo admira”, enfatiza. O projeto de lei deve ser apresentado na próxima terça-feira (29), e ele espera que seja o primeiro projeto a ser votado, no mesmo dia, em segunda e última votação. “Nós vereadores estamos debruçados sobre isso para que realmente seja a altura do que ele foi e do que fez para nós goianos e para o Brasil. Vai ser marcante”, avalia.

A atual Casa de Vidro, gerida pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), foi inaugurada pelo próprio Iris Rezende, em 2020, enquanto Prefeito de Goiânia. Na época, a obra foi idealizada pela primeira-dama Iris de Araújo. Atualmente, o ambiente conta com três pavimentos, salão de exposições, sala para atividades de imersão, sala multiuso, auditório para 216 pessoas com palco, dois camarins e coxia, café e biblioteca virtual.

Clécio conta que as filhas de Iris, Ana Paula Rezende e Adriana Rezende apoiaram o projeto. “E a gente escolheu a Casa de Vidro pela localização. Será um local para que as pessoas tenham facilidade de acesso”, acrescenta.

Arte Conservada

Antônio Poteiro, atual nome do espaço no Jardim Goiás, falecido em 2012, foi um artista português que se mudou para o Brasil com apenas um ano de idade e ratificou-se em terras goianas ainda jovem, após passagens por Minas Gerais e São Paulo. Poteiro foi um escultor, ceramista e pintor, cujas obras possuem diversas referências do cerrado brasileiro.

“Nós vamos manter o espaço do Antônio Poteiro, porque a gente se preocupou que a homenagem a ele pudesse ser preservada, que também é um grande representante do estado, na arte plástica e como artista que a gente tem um grande respeito”. (Manoella Bittencourt é estagiária do GJC em convênio com a PUC-Goiás, sob supervisão da editora Elaine Soares).