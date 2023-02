Nesta quinta-feira (2), foi retomada a vacinação de crianças de até 11 anos contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da Capital. Roqaya Sofizadah, uma menina afegã, foi uma das pequenas que se vacinaram.

Roqaya tem 5 anos e tomou a vacina na UBS Santa Luzia. O POPULAR conversou com o pai da menina, Tamim Sofizadah e ele explicou que veio para o Brasil há aproximadamente 6 meses com sua esposa, seus três filhos, seu pai e sua mãe. Todos eles vieram refugiados do Afeganistão, após o Talibã assumir o poder do país.

Imagens feitas pela médica mostram Roqaya tomando a vacina sem ao menos chorar (veja o vídeo acima). A família quase não fala português e veio ao Brasil em busca de oportunidade.

“Essa é a sua primeira vacina de Covid”, disse a médica em inglês. Tamim Sofizadah tem 35 anos e informou que agora todos de sua família já tomaram a vacina contra a Covid-19.

Durante a retomada da vacinação para essa faixa etária, foi reforçado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a importância da imunização de crianças para aumentar a barreira imunológica, uma vez que diminui a circulação e replicação descontrolada do vírus e impede que novas variantes surjam.

A volta do Talibã

O grupo voltou ao poder em meados de agosto de 2021 quando tomou a capital do Afeganistão, Cabul, e voltou ao poder quase 20 anos depois de ter sido expulso por tropas norte-americanas. A conquista da cidade foi o ápice da campanha militar organizada pelo Talibã em resposta ao anúncio de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, de retirar suas tropas do Afeganistão, encerrando 20 anos de ocupação.

Doses recebidas em Aparecida

O município recebeu 5.370 doses da Pfizer baby, destinada a crianças de 6 meses a 2 anos, e 4.370 da Pfizer Pediátrica, indicada para crianças de 5 a 11 anos. São aplicadas 1ª e 2ª doses.

Onde se vacinar

Sete postos de vacinação estão disponíveis em Aparecida de Goiânia. São eles: Central de Imunizações, Maternidade Marlene Teixeira, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Santa Luzia, UBS Bairro Cardoso, UBS Veiga Jardim e UBS Bandeirante.