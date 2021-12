Cidades Menina atropelada na Vila Mutirão, em Goiânia, recebe alta do Hugol Carro atingiu Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, no momento em que ela atravessava uma rua do setor

Atualizada às 9h51. A menina Beatriz Santana Lopes, de 8 anos, recebeu alta, nesta terça-feira (16), do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. A garota foi atropelada no último dia 13 de novembro quando atravessava a rua para se encontrar com um grupo de crianças do outro lado, em um campo de futebol improvisado. Ela par...