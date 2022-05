A pequena Liz Vitória Caldeira Martins, de dois anos, que espera por uma cirurgia desde que nasceu, vai ser operada. A consulta para que a família a leve para ser avaliada foi marcada para dia 31 deste mês. Pai da menina, Roney Martins da Silva diz que todos estão esperançosos com a notícia. “Nos pediram para levar alguns exames e, se estiver tudo certo, ela já será internada para a cirurgia”, detalha.

Liz tem hidrocefalia, epilepsia, atraso motor e refluxo grave. Ela precisa de uma cirurgia urgente contra a disfagia, que é a impossibilidade de engolir. Por conta desse problema, ela tem pneumonias frequentes, além de não conseguir fazer outros tratamentos, necessários para que tenha uma melhor qualidade de vida. “Estávamos esperando desde que ela nasceu, mas o caso dela era considerado eletivo e esse tipo de cirurgia foi suspenso na pandemia”, diz o pai.

A menina toma remédio e se alimenta por sonda, que entra pelo nariz e vai direto para o estômago. Ela precisa de uma cirurgia chamada gastrotomia, que é um procedimento cirúrgico que estabelece o acesso à luz do estômago através da parede abdominal. A cirurgia será realizda no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad). A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) confirmou que a consultqa será realizada. “Eu creio que vai dar tudo certo”, enfatiza o pai.

Bebê prematuro

Liz nasceu em novembro de 2019 aos seis meses de gestação. A mãe da menina, Géssica Caldeira Martins, de 27 anos, teve eclampsia e perdeu muito líquido antes do parto. A menina nasceu com apenas 33 centímetros e 645 gramas. “A prematuridade ocasionou esses problemas e não temos condições de pagar pela cirurgia particular. Contamos com a cirurgia para poder pensar em uma vida melhor pra ela.”

Gravidade

Desde que nasceu, os problemas foram diagnosticados. A menina passou por diversos procedimentos cirúrgicos por conta da hidrocefalia, como o implante de uma válvula que redireciona o excesso de líquido do cérebro. Nessa época, o pai conta que o caso era considerado grave. Agora, dois anos depois, novo laudo médico aponta que a situação foi agravada e o pediatra encaminhou novamente pedido de cirurgia.

SES-GO

O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) informou em nota que entrou em contato com a família da paciente e avisou que a criança tem consulta agendada para o dia 31 de maio próximo. Nessa oportunidade, o médico vai avaliar os exames e, se estiverem todos dentro da normalidade e a paciente estiver apta à cirurgia, sua internação será feita, e o procedimento cirúrgico, realizado no dia seguinte. Tais informações foram repassadas à família.

