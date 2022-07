Cidades Menina com hidrocefalia recebe alta após passar por cirurgia em Goiânia Liz Vitória passou por um procedimento para corrigir uma disfagia, que a impede de fazer deglutição de alimentos

A menina Liz Vitória Caldeira Martins, de 3 anos, recebeu alta nesta sexta-feira (22), após sete dias internada no Hospital Estadual da Criança do Adolescente (Hecad). No dia 15 de julho, ela passou por uma cirurgia que aguardava desde o nascimento, na fila do Sistema Único de Saúde (SUS), para corrigir uma disfagia, que a impede fazer a deglutição de alimentos. De acordo...