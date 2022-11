Uma menina de 13 anos contou à professora que era estuprada pelo ex-padrasto, de 29 anos, em Trindade, cidade na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), a vítima disse que o homem a abusava desde os seis anos e que já tinha falado com a mãe, que se separou do suspeito. Contudo, ela tinha medo de que a mãe retasse o relacionamento. Os policiais investigam também se a irmã da vítima, de 17 anos, sofreu abuso.

O homem foi preso de forma preventiva nesta segunda-feira (28) por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Trindade e será investigado pela prática do crime de estupro de vulnerável. Segundo a corporação, a adolescente contou sobre a violência sexual de forma espontânea para a professora. A menina disse ainda que tinha medo da mãe se reaproximar do homem.

Um laudo psicológico realizado na menina de 13 anos apontou que os atos libidinosos aconteciam desde que a criança tinha seis anos e que, em 2021, o suspeito também teria abusado da irmã da vítima, de 17 anos, o qual também será investigado pela PC-GO.

A prisão do ex-padrasto foi deferida pelo Poder Judiciário após manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás. O homem está no presídio de Trindade, à disposição da Justiça.