Cidades Menina de 11 anos é resgatada após ficar com cabeça presa em grade de sacada, em Caldas Novas Os bombeiros precisaram usar um desencarcerador para retirar a criança

Uma menina de 11 anos foi resgatada no início da noite desta sexta-feira (11), após ficar com a cabeça presa entre as grades da sacada de um apartamento. O caso aconteceu em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. Ao ser acionada, a equipe do Corpo de Bombeiros se deparou com a menina com a cabeça presa entre duas das grades da sacada do apartamento onde a família estava...