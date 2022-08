Cidades Menina de 12 anos é atropelada por ônibus ao voltar da escola, em Goiânia O atendimento de urgência foi acionado e a criança foi encaminhada ao Hugo; esse é o segundo acidente envolvendo o transporte coletivo nesta quinta-feira (18)

Uma menina de 12 anos foi atropelada por um ônibus, no corredor do BRT, próximo ao Terminal Isidória em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (18). A menina estava acompanhada do irmão de 13 anos. A criança estava saindo da escola quando aconteceu o acidente. Segundo o irmão da jovem, ela foi arremessada em uma distância de dois metros. O Corpo de Bombei...