Uma menina de 13 anos de idade teve mais de 30% do corpo queimado após tentar acender um fogareiro utilizando álcool. O acidente aconteceu em Rio Verde, no sudoeste de Goiás na tarde desta segunda-feira (19) e em depoimento a mãe disse ao Conselho Tutelar que a família não tinha fogão ou botijão de gás. A família morava de favor em uma casa, em situação de vulnerabilidade e a menina estava tentando cozinhar quando se acidentou. Ela está na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com estado de saúde considerado grave e respirando com ajuda de aparelhos.

O Conselho Tutelar da cidade foi acionado por volta de 14 horas pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Conselheiro Tutelar, Marcos Alexandre Soares explica que a família é natural de Trindade, na região metropolitana da capital, mas que havia se mudado para Rio Verde há aproximadamente dois meses em busca de melhores condições de vida. Além dos pais e da adolescente, outros dois filhos também moravam na residência.

Inicialmente, a menina foi levada para uma unidade de saúde da cidade com queimaduras de 1º e 2º graus no rosto, tórax, braços e mãos. Como o estado de saúde é grave, ela foi encaminhada ao Hugol, em Goiânia, onde permanece internada. O caso também será acompanhado pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

