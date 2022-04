Cidades Menina de 3 anos morre afogada em hotel fazenda de Lagoa Santa Pai da vítima chegou a levá-la ao hospital, onde o óbito foi atestado

Uma menina de 3 anos morreu no último sábado (9) vítima de um afogamento na piscina de um hotel fazenda em Lagoa Santa, município a 430 quilômetros de Goiânia. A criança chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Segundo relato policial, a pai da criança contou que estava com a filha na piscina do hotel fazenda e que ela usava boia. Em um dado momento, todos ...