A Polícia Civil conduz uma investigação para descobrir o que causou a internação em estado grave de uma menina de apenas 5 anos, em Goianésia. Segundo o hospital, a criança estava quase sem pulso quando foi levada pelo padrasto à unidade, no último domingo (26). O homem teria dito que a enteada, que precisou ser transferida para Uruaçu, havia “ingerido alguns medicamentos”. A hipótese de abuso sexual foi levantada, mas segundo a polícia, já foi descartada.

Ao POPULAR, o diretor-administrativo da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia, Jefferson Siqueira, relatou que a menina foi internada às 7h12 de ontem, em estado gravíssimo. “Ela já chegou em coma, com o pulso muito fraco. Foi preciso fazer a reanimação e entubação dela”, detalhou.

Segundo o diretor, ao ser questionado por uma enfermeira o que havia acontecido, o padrasto disse que a criança tinha começado a passar mal após ingerir medicamentos, mas não soube dizer quais.

A profissional, então, teria pedido que o homem fosse até em casa e buscasse a embalagem do remédio. No entanto, de acordo com Siqueira, ele não voltou mais. Em seu lugar, a mãe da menina foi à UPA levando dipirona e outro medicamento, afirmando que a filha fazia uso deles, mas que não sabia se eram os mesmos que ela havia tomado no dia.

Devido ao estado grave, o diretor da UPA informou que a paciente foi estabilizada e transferida para o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano, em Uruaçu.

O POPULAR tenta confirmar o atual estado de saúde dela.

Investigação

De acordo com a delegada Ana Carolina Pedrotti, um laudo pericial derrubou a hipótese de que a menina foi vítima de estupro, uma vez que não havia nenhum indício de um possível abuso.

A delegada informou ainda que a menina tinha uma pequena lesão na cabeça, mas não é possível dizer se isso foi responsável pela internação.

Segundo Ana Carolina, a Polícia Civil já tem uma linha de investigação, mas não deu detalhes sobre. “Vamos apurar melhor o que aconteceu com ela, mas isso demanda oficiar [o hospital para obtenção do prontuário] e ouvir testemunhas”, destacou.

