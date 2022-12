A pequena Sara Shanshaine, de 5 anos, teria sofrido outras agressões do padrasto, o policial militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos. A informação foi dada pelo pai da criança à Polícia Civil (PC) na tarde desta segunda-feira (19). Em depoimento, ele contou que Elaine Barbosa de Sousa, de 28 anos, e Agatha Maria de Sousa, de 3 anos, também eram agredidas pelo PM.

O delegado responsável pelas investigações, Adelson Candeo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), revela que o pai das crianças teve um relacionamento de sete anos com Elaine e que se divorciaram devido ao envolvimento da ex-esposa com Rafael. A PC não divulgou o nome e a idade da testemunha.

“O pai biológico desconfiava que as filhas eram agredidas, pois, durante o banho, via elas com partes do corpo vermelhas depois de estar com o padastro. Ele disse que a própria Sara já tinha relatado as agressões e também disse que sabia que a Elaine era agredida, pois amigos dele, que também são policiais, contaram que a ex-esposa era agredida pelo Rafael”, descreveu o investigador.

Além disso, o pai de Sara contou que percebeu um comportamento estranho da filha e que combinou com Elaine de levá-la a um psicólogo. “A menina chegou a passar por uma triagem, onde a psicóloga a encaminhou para tratamento, mas a mãe não deu prosseguimento”, relatou à PC. Ele também revelou que Rafael tinha ciúmes dele com a ex-esposa.

“O pai das crianças contou que já havia sofrido ameaças do PM em um posto de combustíveis”, afirmou Adelson. De acordo com o depoimento, ele teria ido deixar as filhas com a mãe no posto e que Elaine teria começado a ofender e a empurrar ele. Em certo momento da discussão, Rafael teria se aproximado dele, sacado a arma e apontado para a direção do homem.

O caso

O policial militar Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, foi preso na noite do dia 14 de dezembro, suspeito de matar a tiros a esposa e a enteada de 3 anos, em Rio Verde. A pequena Sara Shanshaine, de 5 anos, também foi baleada enquanto tentava fugir. Em nota, a Polícia Militar (PM) lamentou o ocorrido e informou que está tomando as medidas administrativas cabíveis.

20 disparos

Em entrevista ao POPULAR, o delegado que investiga o caso contou que Rafael Martins Mendonça, de 32 anos, deu ao menos 20 tiros dentro da casa e precisou, inclusive, recarregar a arma usada. Além disso, afirma que o PM descreveu que o motivo para seria provocações de Elaine, o que o fez “perder a paciência, pegar a arma e fazer isso”, descreveu o investigador.

Amigo impede suicídio

O cabo Arthur do Nascimento Camargo, de 31 anos, relatou à Polícia Militar (PM) que evitou que o policial militar, Rafael Martins Mendonça cometesse suicídio. De acordo com o registro da ocorrência, Arthur estava na academia com a esposa quando recebeu uma ligação de Rafael, que afirmava ter feito “merda” e que iria se matar.

Alta de Sara

A pequena Sara Shanshaine, de 5 anos, que foi baleada pelo próprio padrasto, teve alta do hospital na última sexta-feira (16). A informação foi confirmada pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde a menina estava internada. Segundo a unidade, a alta ocorreu devido a um pedido da família “por motivos pessoais.”

