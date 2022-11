Cidades Menina de 5 anos morre afogada no Lago Corumbá, em Abadiânia Criança teria ficado presa após canoa tombar, informa Polícia Civil

Uma menina de cinco anos morreu afogada na tarde do último sábado (19), no Lago Corumbá, em Abadiânia, a 92 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), Julia Mendes Carvalho estava em um passeio de canoa com a família, quando a embarcação tombou e ela ficou presa. O delegado Rosivaldo Linhares está responsável pela investigação, mas afirma que a hipótese mais f...