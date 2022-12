Uma criança foi encontrada sozinha na tarde desta sexta-feira (16), em um ponto de ônibus no setor Bueno, em Goiânia. De acordo com o conselheiro tutelar Valdivino Silveira, o nome da criança é Luísa Helena Alves de Sousa Guimarães, ela é de Hidrolândia, não tem documentos e diz ter 6 anos.

O Conselho Tutelar de Goiânia foi alertado por pessoas que estavam no ponto de ônibus que a menina estava sozinha no local. De acordo com o conselheiro, quando a criança foi encontrada, ela estava de moletom. Moradores da região deram comida e banho em Luísa e colocaram a camiseta branca usada por ela na foto e no vídeo.

O conselheiro tutelar disse que a menina vai passar a noite no abrigo Niso Prego, no Setor Goiânia 2. De acordo com a criança, o nome da mãe dela é Helena Alves.

“O Conselho Tutelar entrou em contato com a Guarda Municipal e também com a Polícia Militar, mas os pais não registraram nenhum boletim de ocorrencia”, explicou o conselheiro.

No vídeo é possível perceber que Luísa é uma criança esperta e se lembra do nome de todos os irmãos. O órgão orienta que os parentes procurem a Polícia Civil ou o Conselho Tutelar.

