Cidades Menina denuncia estupro para professora e padrasto é preso, em Santa Helena Criança estava em uma crise de choro na escola quando foi questionada pela professora

Uma criança de 11 anos denunciou para uma professora que sofria abusos sexuais do padrasto de 52 anos, que foi preso nesta sexta-feira (2), em Santa Helena de Goiás, a 210 quilômetros (km) de Goiânia. A menina não relatou os fatos à mãe, pois sofria ameaças do agressor. De acordo com a Polícia Civil (PC), a criança estava em uma crise de choro na escola e quando...