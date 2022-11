A adolescente Luana Marcelo Alves, de 12 anos, está desaparecida desde a manhã do último domingo (27) e a família pede ajuda para encontrá-la, em Goiânia.

Segundo a mãe da menina, Jheny Alves, a última informação que recebeu foi de que a filha desapareceu ao sair para ir à padaria que fica a menos de 400 metros de sua casa, por volta das 9h20 da manhã.

“Ela está sem contato nenhum com a família. Está sem o celular, documentos e roupas. Saiu só com a roupa do corpo e com o dinheiro para ir na padaria. Estamos muito preocupados”, contou a mãe.

A família registrou o boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia e segundo os agentes, eles estão investigando as causas do desaparecimento da menina.

Segundo informações da mãe da menina, ela se dava muito bem com toda a família e nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa e que era comum Luana ir a padaria. “Nós temos imagens dela indo e voltando para a padaria, mas as câmeras não pegam na rua aqui de casa, que foi onde ela sumiu”, contou.

Caso alguém tenha alguma informação da Luana, pode entrar em contato com sua mãe através do telefone (62) 9363-2714 ou pelo disque denúncia 197.

