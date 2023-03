A pequena Emanuelly Braz, de 6 anos, que morreu após se afogar no hotel fazenda Águas do Vale, em Goianésia, foi socorrida minutos depois de entrar na água por uma pessoa que estava na piscina, conforme o que a delegada Ana Carolina Pedrotti já apurou.

"Não posso afirmar que alguém a viu entrando, mas acredito que ninguém se atentou que ela estava se afogando, pelo tempo que ela ficou na água", explicou a delegada.

A gerência do hotel fazenda disse ao g1 que vai se pronunciar posteriomente por meio de um advogado, mas não enviou resposta até a última atualização dessa reportagem.

A menina morreu no domingo (5). A delegada contou que os pais são separados. No dia do acidente, ela passava o dia no hotel com o pai. Eles devem ser ouvidos na investigação ainda nesta semana.

A causa da morte será identificada por exame feito pelo Instituto Médico Legal (IML), que deve ficar pronto nos próximos dias.

Pimeiros socorros

Emanuelly foi retirada da piscina e socorrida inicialmente por hóspedes, que tentaram fazer reanimação cardíaca até a chegada dos bombeiros.

Os militares chegaram colocando a menina às pressas na viatura para correr em direção a um hospital, devido à gravidade do caso. Os bombeiros continuaram as massagens cardíacas.

No caminho, a criança foi transferida para uma ambulância de alta complexidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a levou para um hospital da cidade, mas ela não resistiu e morreu.

