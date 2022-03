Cidades Menina que morreu em piscina em condomínio do Jardim Goiás pode ter passado mal, suspeita PC Conforme informações da delegada responsável pelo caso, a criança sabia nadar e estaria com os pés no chão da piscina

A menina de 8 anos que morreu afogada na piscina de um condomínio do Jardim Goiás, em Goiânia, na noite da última segunda-feira (28), pode ter passado mal, conforme suspeita da Polícia Civil. As informações foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (2) pela delegada responsável pelo caso, Marcella Cordeiro Orçai. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, t...