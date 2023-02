Cidades Menino é filmado escalando sacada de apartamento em Anápolis; vídeo Avó da criança estava dormindo no momento e não viu o menino se pendurando na grade

Uma criança de 5 anos foi filmada se apoiando na tela de proteção da janela de um apartamento em Anápolis, a 55 km de Goiânia. O menino estava “tentando escalar” a janela de um apartamento, localizado no segundo andar de um prédio. Segundo a Polícia Militar (PM), a avó do garoto estava dormindo no momento e os agentes tiveram que arrombar a porta. O caso a...