Um menino foi filmado pendurado na janela do 2º andar de um prédio, no Jardim Goiás, em Goiânia, para brincar com um gato. A autora das filmagens, que preferiu não se identificar, disse ao O POPULAR que a criança seria um bebê, mas não soube especificar a idade. Ela alega que tentou avisar os moradores do apartamento.

Segundo ela, apesar da janela ter uma proteção, a situação ainda oferece riscos ao menino, pois a rede poderia se romper e a criança cair. “Eu estava no playground do meu prédio com os meus netos, quando vi ele na janela. Mesmo tendo a cerca, é uma proteção velha e é perigoso”, afirmou.

A autora das filmagens disse que se assustou mais quando viu o menino puxar o rabo do gato, que também estava na janela do apartamento. “Ele ficou muito tempo alí, então, eu comecei a gritar para avisar alguém que pudesse estar no apartamento, mas ninguém apareceu”, explicou.

Apesar disso, nas filmagens, é possível ver o braço de um pessoa ao lado da criança. A vizinha alega que foi até a portaria do prédio para avisar sobre o risco da situação. O POPULAR tentou localizar o contato do condomínio, mas não obteve sucesso até a última atualização da matéria.

Leia também:

- Menino é resgatado após se trancar dentro de guarda-volumes de banco em Caldas Novas; vídeo

- Criança de 2 anos morre afogada após cair em córrego

- Feirante é preso suspeito de estuprar criança dentro de carro na região da 44, em Goiânia