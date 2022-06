Cidades Menino atacado por cães rottweilers sente medo o tempo todo, diz mãe Garoto de 4 anos foi atacado enquanto estava na casa da babá no último dia 29 de maio

O pequeno Nycolas Ravy, de 4 anos, que foi atacado por dois cachorros rottweilers vai começar tratamento psicológico. A afirmação é da mãe Antônia Janayna. Ela conta que o menino está com medo de ficar sozinho e que chora com frequência sentindo medo até de mosquito. Ele ainda não esteve perto de um cachorro, mas o objetivo da mãe é minimizar os efeitos do tra...