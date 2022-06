Cidades Menino atacado por cães rottweilers volta a hospital após ferimento abrir Mãe e filho esperavam no carro para deixar unidade de saúde no momento em que ferida se abriu

Um dos ferimentos mais graves sofridos por Nycolas Ravy, de 4 anos, atacado por dois cães rottweilers, abriu logo após ele receber alta no Hospital de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol), em Goiânia, nesta sexta-feira (3). A criança retornou ao atendimento e aguardou ao longo da tarde, com a ferida aberta, um novo procedimento de entrada no hospital....