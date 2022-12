Uma criança autista ajudou a Polícia Civil (PC) a resgatar uma mulher, de 35 anos, que estava sofrendo agressão do marido. O homem de 40 anos, suspeito de bater e manter a vítima em cárcere privado, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15), Setor Santa Maria, em Jataí.

De acordo com a polícia, depois de ouvir os gritos da mulher apanhando com golpes de cabo de vassoura, os vizinhos e pessoas que passavam pelo local ligaram para denunciar as agressões.

Ainda segundo a PC, quando a equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) chegou à casa, notou que todas as entradas estavam trancadas e a vítima teria sido coagida a não deixar os policiais entrarem. Na entrada principal, de acordo com a polícia, a porta tinha um sofá bloqueando a passagem.

Ao notarem a presença de uma criança dentro da casa, os policiais conversaram para acalma-la e depois orientaram o menino de 5 anos a tirar o sofá do rumo da porta. A criança, que tem sinais de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é sobrinho do suspeito, empurrou o móvel e os agentes puderam arrombar a porta.

Os policias relataram que o homem tentou resistir à prisão e a Polícia Militar chegou para dar apoio. O suspeito foi preso, encaminhado para a Central de Flagrante de Jataí e deve responder pelos crimes de lesão corporal de gênero, cárcere privado e resistência. As vítimas acolhidas pelos policiais civis e por uma psicóloga.

